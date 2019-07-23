Ультраполярное вторжение: на следующей неделе в Москве резко похолодает

На следующей неделе температура воздуха в российской столице может упасть до 14 градусов по Цельсию, рассказала агентству РИА Новости специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она не исключила, что возможно ультраполярное вторжение, то есть приход самого холодного воздуха за весь год. Ниже всего столбик термометра опустится в понедельник и вторник, считает Позднякова, будет солнечно, но ветрено.

Между тем в середине этой недели дожди усилятся, прогнозирует Центр погоды ФОБОС. Пик непогоды ожидается в среду. Синоптики не исключают грозы в некоторых районах Москвы.

К выходным погода начнет налаживаться: дожди прекратятся, потеплеет примерно до 27 градусов.