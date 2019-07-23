Юлия Ефимова завоевала серебро чемпионата мира в заплыве на 100 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брасом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Первенствовала американка Лилли Кинг, которая показала время одна минута 4,93 секунды, россиянка уступила представительнице США всего 0,56 секунды, а замкнула тройку лидеров итальянка Мартина Карраро (+1,43)

Напомним, сборная России с 19 наградами занимает второе место в медальном зачете, на счету российских спортсменов девять золотых и восемь серебряных и две бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).