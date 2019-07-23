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23 июля 201916:34

Москвич получил пять ударов ножом в горло во время ссоры в парке

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Крепко выпивший москвич получил несколько ударов ножом в шею во время ссоры с мужчинами в парке на юго-западе столицы, но выжил. Очевидец снял на видео жестокую расправу.

 

Эти кадры были сделаны поздним вечером 13 июля близ улицы Богданова, в парке 60-летия Октября. Предыстория конфликта остается неясной, на записи видно, что 35-летний Юрий сам вызвал на бой чем-то ему помешавших мужчин. Первый противник уложил его на скамейку, тогда как второй выхватил нож и нанес пять ударов в шею.

Собутыльники Юрия не рискнули вмешиваться в конфликт, но вовремя вызвали скорую помощь — пострадавшего удалось спасти, несмотря на полученные травмы, в настоящее время он находится в реанимации.

Обидчиков москвича найти пока не удалось.

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