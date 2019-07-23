Впечатляющий кульбит легковушки после ДТП в Подмосковье попал на видео

В Сети опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по словам автора видео, вечером в минувший понедельник, 22 июля, в подмосковном городе Долгопрудном.

На записи, сделанной регистратором, видно, что перестраивавшийся Hyundai Solaris столкнулся с маневрировавшим внедорожником Mercedes Geländewagen.

После удара легковушка буквально взмыла в воздух, после чего перевернулась, а затем "финишировала" на крыше.

Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.