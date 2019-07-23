"Бетис" заплатил 19,75 млн евро за переход форварда "Лиона" Фекира

Атакующий полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Испании, 26-летний футболист подписал соглашение с "Бетисом", рассчитанное на четыре года – до июня 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетно портала transfermarkt.de, "львы" выручили на продаже футболиста 19,75 миллионов евро, при этом стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В прошлом году французом с алжирскими корнями интересовались "Арсенал", "Челси" и "Бавария", а "Ливерпуль" даже согласовал переход с "Лионом", но трансфер сорвался в последний момент.

Набиль – воспитанник "Лиона", в минувшем сезона форвард в составе французской команды принял участие в 39 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Также на его счету 21 матч, два гола и одна передача за сборную Франции.