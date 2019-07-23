Державший на цепи сына житель Кубани объяснил заточение неуравновешенностью ребенка

Отец 10-летнего мальчика из кубанского села Великовечного, которого подозревают в издевательствах над сыном, заявил, что сажал мальчика на цепь ради его же блага. СКР обнародовал видео с места заточения юного узника.

Жители села полагают, что издеваться над сыном Валентин Матвиенко начал несколько месяцев назад: днем он его заставлял работать на огороде и по дому, а вечером сажал на цепь и запирал в сарае. Изможденному мальчику удалось освободиться, когда отец повез новую супругу в роддом, — он прибежал в супермаркет, где юнца с цепью на шее заметили продавщицы и вызвали правоохранителей. Сейчас с ним работают психологи.

Находящемуся под подпиской о невыезде отцу инкриминируют незаконное лишение свободы, но сам он утверждает, что приковывал ребенка из благих побуждений, чтобы тот не сжег дом и себя самого.

"Дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь. Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум. Этого хватило вполне", — заявил Матвиенко РЕН-ТВ.

По его версии, мальчик сбежал из сарая, чтобы обворовать магазин, но его заметили продавщицы.

К расследованию обстоятельств этой истории подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Мать ребенка хочет забрать его к себе для дальнейшего воспитания.