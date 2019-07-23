Первые роды: в Петербурге у 37-летней роженицы появились четверо детей

Три мальчика и одна девочка родились 23 июля у 37-летней женщины в Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как рассказали "Интерфаксу" в медучреждении, у пациентки это были первые роды.

Там также уточнили, что малыши дети родились на оптимальном сроке 35 недель.

Пока дети еще очень маленькие, но по системе быстрой оценки состояния новорожденного (шкале Апгар) их состоянию дана хорошая оценка, говорят медики.

Мама малышей тоже чувствует себя хорошо.

Рождение четверни в этом петербургском перинатальном центре, который работает с 2013 года, — первый.