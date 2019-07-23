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23 июля 201918:40

Русской матери удалось вывезти из Антальи детей, похищенных отцом

russian.rt.com

Россиянке Елене Жуковской удалось вернуть в Россию своих несовершеннолетних детей – дочь и сына.

Ранее ее бывший муж — гражданин Иордании и России — тайно вывез детей в Саудовскую Аравию, за что в РФ в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Елена потратила полгода, чтобы узнать, где находятся ее дети, а недавно ей позвонил сын и сказал, что они с сестрой, отцом и его новой женой отдыхают в Анталье.

Жуковская тут же полетела в Турцию. Сын сказал, в каком отеле они остановились. Женщина хотела поговорить с бывшим мужем – убедить его вернуть детей.

Когда же она приехала в отель, то оказалось, что экс-супруг уехал с новой женой на экскурсию, оставив детей одних в отеле.

Женщина воспользовалась ситуацией и вывезла сына и дочь в Россию. В этом, по словам Елены, ей помогли российские дипломаты.

Дети говорят, что папу, конечно, любят, но без мамы им было плохо, а общаться с ней отец не давал, сообщает RT.

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