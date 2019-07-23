В России отменен запрет на белорусские яблоки

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в РФ под гарантии компетентного ведомства республики.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что данное решение было принято по итогам рабочего визита сотрудников Россельхознадзора в Белоруссию, где российские оценили деятельность 51 предприятия по производству яблок, изучена информация о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Кроме этого Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ получила сведения о плановом выращивании белорусских яблок в текущем году, а также о наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

12 апреля 2019 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за отсутствия информации о местных предприятиях, а также в связи с подозрением в реэкспорте.