Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Сенат США одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны США, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.

Марк Эспер – выходец из знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии, также известной под прозвищем "Кричащие орлы". В составе этого подразделения он принимал участие в войне в Персидском заливе, где его наградили "Бронзовой звездой", одной из самых почетных медалей США.

С 1996 года Эспер работает на гражданских должностях: в аналитическом центре, сенатских комиссиях, торговой палате США. В 2010 году Марк Эспер стал вице-президентов по связям с государственными органами в оборонной компании Raytheon, а в 2017 году занял пост министра армии США.