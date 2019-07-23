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Ситуация на Украине
Свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов: в Раде - новые персонажи
Главный украинский куратор — спецпредставитель США Волкер, срочно летит в Киев, чтобы убедиться, что интересы Вашингтона будут соблюдены после парламентских выборов. Такой же визит он совершил и после президентских. Но в этот раз миссия будет сложнее. Все-таки старый знакомый Порошенко – деморализован, проиграл даже Тимошенко, а у нового лица украинской власти незнакомые черты. В Раду прошли свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов.
Украина без Генерального прокурора. Слухи о том, что Юрий Луценко покинул страну, появились сразу после выборов. Пресс-секретарь ведомства заявила, что её шеф находится в отпуске. Имя его возможного преемника сегодня назвал президент Зеленский.
Луценко должен был отчитаться сегодня о расследовании убийства журналиста Шеремета. Но на совместный брифинг с президентом не пришел.
"Вы же понимаете, что нам нужен Генеральный прокурор. Мне нечего вам сказать. Отпуск так отпуск", — заявил Зеленский.
Впрочем, ничего нового о расследовании убийства своего коллеги журналисты сегодня так и не узнали. Вместо обещанной Зеленским сенсации им зачитали стандартный доклад. А все действительно важные детали глава Нацполиции доложил президенту отдельно. Они на время даже выходили из комнаты. С Зеленского при этом взяли расписку о неразглашении.
Уже после брифинга, в коридоре, Зеленский сообщил, что новым генпрокурором хочет видеть одного из заместителей своей администрации: "С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов".
По закону снять генпрокурора Украины может только Верховная рада. То, что её новый состав это сделает одним из первых решений — сомнений практически нет.
255 мест. На столько здесь в Верховной раде рассчитывает партия "Слуга народа". Минимум 121 депутат прошёл по партийным спискам. И до 127 — бюллетени ещё обрабатываются — сядут в кресла в качестве депутатов от одномандатных округов. Список мажоритарщиков партии Зе — мало сказать неожиданный.
Так, губернатор Головко в родной Полтаве собрал всего два процента и проиграл местному тамаде-юмористу. Андрей Боблях знает Зеленского лично, о политических притязаниях заявлял ещё на комедийном шоу 95-го квартала, где один выступал, а другой — сидел в жюри.
Бывший вице-мэр Киева, депутат последнего созыва Голуб уступил своё место пародисту и ведущему Евровидения. У Александра Скичко есть собственный рецепт политических реформ: "Украинцам просто нужно думать, что всё хорошо и тогда всё точно будет хорошо".
Вместо миллиардера, владельца завода "Мотор сич" и депутата четырех созывов Богуслаева в Раде теперь будет заседать свадебный фотограф. Отсутствие политического опыта Сергей Штепа обещает компенсировать лояльностью своему лидеру: "В Верховную раду я иду, чтобы полностью поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского и разрабатывать эффективные законы".
Всё это пока не объясняет, насколько эффективно будут работать депутатами те, кто до этих выборов был абсолютно далек от политики. А последние заявления из самой партии Зеленского, которые идут вразрез с Минскими соглашениями, вызывают еще больше вопросов.
"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые совершили военные преступления, то никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", — заявил Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа".
Украинский ЦИК обработал почти 93 % протоколов. Шедшие вровень Тимошенко и Порошенко на финише разошлись также благодаря мажоритарщикам. "Батькивщина" опередила "Европейскую солидарность".
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