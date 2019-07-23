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23 июля 201921:26 Елена Ерофеева

Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

Горячие питание и напитки — при четырехчасовом опоздании, бесплатная гостиница — при задержке на восемь часов днем или на шесть в ночное время. С этими пунктами Федеральных авиационных правил, похоже, лучше ознакомиться пассажирам чартерной авиакомпании Azur Air еще на этапе покупки билетов. Сегодняшний рейс Анталия-Москва вернулся в аэропорт вылета через 10 минут, и резервного самолета пассажиры ждали шесть с половиной часов. Накануне рейс из Москвы в Анталью был задержан почти на 17 часов.

На борту — технический сбой. Командир разворачивает лайнер. И спустя 10 минут после взлета, возвращается в аэропорт Антальи. 6 часов туристы ждут резервный самолет из России.

"Был хлопок, огонь. Мы рядом сидели, я это видела", — рассказала пассажирка.

"Когда начали взлетать, его [самолет] как начало вилять из стороны в сторону! Это не свойственно взлету", — сообщил другой пассажир.

Вчера резервный борт ждали почти 15 часов. Отдохнувшие не могли вернуться в Москву, из Москвы не вылетали в Турцию. Около тысячи пассажиров оказались заложниками компании Azur Air.

"Здесь пассажиры с маленькими детьми, все не могут вылететь", — говорит за кадром женщина, которая снимала происходящее на смартфон.

В 9 вечера Елена с тремя детьми должна была сесть на поезд Москва-Казань. Но билеты сгорели. Они прилетели в Москву только в час ночи. Представители авиакомпании в аэропорту Внуково ничем помочь не смогли.

"Они просто нас отправили: вы нам мешаете, как-нибудь доберитесь сами до вашего вокзала, как-нибудь купите билет в ваш город", — говорит Елена Кляйн.

До Казанского вокзала добирались на такси. Пришлось покупать новые билеты. Поезд — в 16:50. То есть, ночь и полдня — в Москве. На гостиницу денег уже не осталось.

"Вот такое одеяло. Голова здесь. Ноги здесь. Сам как-то худо-бедно между перекладинами. Ну как-то поспали", — продолжает рассказ Елена.

Ночевали в зале ожидания. Двухлетний Лева — на руках, старший Тимофей — на горке. Детская комната ночью не работает.

Они не спали двое суток. Деньги закончились — хватило только на пряники. Проблемы — начались. В Ростуризме им предлагают обращаться в суд, требовать с туроператора компенсацию. Надо только чеки сохранить. Для отчетности.

"Перевозчик был не прав. Ничего не произошло ужасного, все живы", — заявил Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма.

Мы приехали в компанию Azur Air. До этого — звонили. Но в интервью — отказано.

Они срывают рейсы каждый год. Едва ли не каждый месяц: в марте — 45 задержек, в апреле — 43. Крупный сбой в мае. Это значит, что перевозчик берет на себя обязательства, которые априори не может выполнить. Самолетов не хватает.

Самолеты ломаются. расписание летит. У чартерной авиакомпании опять проблемы. В январе 2018-го Росавиация уже приостанавливала сертификат эксплуатанта у Azur Air. Тогда были претензии к летной годности лайнеров. В компании заявляли, что недочеты быстро устранят. Устранили, видимо, не до конца.

Сертификат в итоге продлили, директора компании поменяли. Теперь ее возглавляет Юрий Стогний. Мы задали ему несколько вопросов, но он увлеченно разговаривал по телефону.

Стогний возвращался с совещания в Росавиации. На повестке дня стоял один вопрос: как решить проблемы чартера.

"От авиакомпании потребовали принять все необходимые шаги по минимизации последствий, возникших в связи с задержкой рейсов для авиапассажиров", — сообщила Елена Михеева, советник руководителя воздушного транспорта

В Росавиации пока не видят предпосылок ограничивать продажу билетов или останавливать полеты. Главное, доработать сезон. А выводы делать уже после.

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