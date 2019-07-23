Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

Российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золотые медали командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в венгерском городе Будапешт.

В финале соревнования россиянки обыграли представительниц Франции со счетом 45:40. В матче за третье место Южная Корея оказалась сильнее национальной команды Италии (45:35).

Таким образом, сборная России с семью наградами заняла первое место в общекомандном зачете. На счету российских спортсменов три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.