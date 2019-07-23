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23 июля 201921:20 Андрей Ященко

Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

Москвичи, отравившиеся едой из вендинговых автоматов, готовят коллективный иск в суд. Они намерены добиться компенсаций от компании, которая торговала некачественными продуктами. До выяснения всех причин производство готовых блюд временно остановлено. По последним данным, острую кишечную инфекцию подхватили 80 человек. Многим пришлось провести несколько дней в больнице.

Съев сэндвич с тунцом, он неделю провел в больнице. Бутерброд из автомата заправили соусом с сальмонеллой.

"Температура была под 40, очень сильно морозило, тошнило. Мы хотим возмещения морального ущерба, ущерба по здоровью", — говорит пострадавший Ярослав Кобец.

Сегодня вендинговые автоматы практически в каждом офисе, торговом центре и даже на детских площадках. В этой фирме торгуют аппаратами с едой уже десять лет. Олег рассказывает про темную сторону этого бизнеса.

"Обеды готовятся в каких-то антисанитарных условиях. Поставили холодильники, поставили печки и все. Пытаются получить суперприбыль, не задумываясь о том, что же будет с людьми", — рассказывает руководитель компании по продаже вендинговых аппаратов Олег Александров.

Скорее всего, за суперприбылью гнались и в Healthy food. После того, как их едой отравились 80 человек, в цехе по производству нашли три тонны испорченной курицы и тунца. Сейчас все торговые точки Healthy food в Москве закрыты. Роспотребнадзор опечатал не только вендинговые аппараты, но и мини-кафе предприятия. Везде одна и та же надпись: "временно не работает".

Но другие такие же компании работать продолжают. Еду в аппараты загружают вендинг-операторы. И, по мнению экспертов, халатность или умышленная подмена товара такими сотрудниками — одни из главных угроз здоровью покупателей.

"Эти аппараты полностью зависят от человеческого фактора. Контроль сроков годности производится людьми, они сами ищут товар на полках", — поясняет технический директор вендинговой компании Валентин Иванов.

От человеческого фактора компании стараются уйти. Делают так называемые "умные киоски". Этот холодильник сам запоминает, что в него загрузили и сколько хранится упаковка. Как только срок годности заканчивается — дверь должна блокироваться.

Вендинг аппарат, по сути, — роботизированный холодильник. И если электричества не будет, то товар испортится. Ольга вовремя заметила, что ее бутерброд с запашком.

Здесь предлагают купить сливки, ряженку, кефир и йогурт. На этом товаре видны сроки годности. А вот молоко, которое, уверяют, надоено несколько часов назад. Чтобы это проверить, придется купить. На крышке стоит дата 20 июля, то есть молоко разлили три дня назад.

Часто претензии и вовсе не к кому предъявить. Как правило, одна компания этими аппаратами владеет, другая арендует, третья обслуживает, а четвертая производит еду.

"Если человек останется жив, серьезно не пострадал, значит, того нерадивого продавца и его подельника производителя не накажут. Эта ситуация будет спущена на тормозах, все будут ходить делать вид, что они чем-то занимаются, даже выпишут какие-то штрафы, но на этом все закончится", — считает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Пострадавшие готовят коллективный иск в суд. Будут добиваться компенсаций. Тем временем, напротив опечатанных аппаратов Healthy food появилась новая точка здоровой еды. Уже другой фирмы. Правда пока умные холодильники сюда еще не успели завезти.

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