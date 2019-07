"Ньюкасл" обновил собственный трансферный рекорд, купив форварда "Хоффенхайма"

Бразильский нападающий немецкого "Хоффенхайма" Жоэлинтон продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 22-летний форвард подписал соглашение с "Ньюкаслом", рассчитанное на шесть лет – до 2025 года.

Подробности перехода не разглашаются. Сообщается только то что этот трансфер обновил клубный рекорд. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "сине-белые" выручили на продаже футболиста порядка 44 миллионов евро.

