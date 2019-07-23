Абызов останется под стражей еще на три месяца

Михаил Абызов останется под арестом еще три месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Вместе с бывшим министром Открытого правительства под стражей останутся глава бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании "Ремонтэнергомонтаж и сервис" Галина Фрайденберг, сообщает агентство РИА Новости.

Как рассказал журналистам следователь Сергей Степанов, подозреваемые не собираются сотрудничать с правоохранительными органами, не дают показаний и не признают вину. Генеральный директор "Ру-Ком" вообще отказался предоставить образец своего голоса.

Также, по мнению следствия, Абызов должен остаться под арестом потому, что он может скрыться или уничтожить улики. Кроме того, следователи подозревают, что экс-министр скрывает на своих счетах значительные суммы денег.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Абызова было возбуждено в конце марта 2019 года. Бывшего министра Открытого правительства обвиняют в краже и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.