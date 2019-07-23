Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
23 июля 201921:47

Абызов останется под стражей еще на три месяца

Гавриил Григоров/ТАСС

Михаил Абызов останется под арестом еще три месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Вместе с бывшим министром Открытого правительства под стражей останутся глава бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании "Ремонтэнергомонтаж и сервис" Галина Фрайденберг, сообщает агентство РИА Новости.

Как рассказал журналистам следователь Сергей Степанов, подозреваемые не собираются сотрудничать с правоохранительными органами, не дают показаний и не признают вину. Генеральный директор "Ру-Ком" вообще отказался предоставить образец своего голоса.

Также, по мнению следствия, Абызов должен остаться под арестом потому, что он может скрыться или уничтожить улики. Кроме того, следователи подозревают, что экс-министр скрывает на своих счетах значительные суммы денег.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Абызова было возбуждено в конце марта 2019 года. Бывшего министра Открытого правительства обвиняют в краже и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Сейчас

21:28

Абызов останется под стражей еще на три месяца

19:33

Назван новый глава Пентагона

18:00

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

17:56

ФБР: Россия продолжает вмешиваться в дела США

16:04

На следующей неделе в Москве резко похолодает

15:48

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

15:40

Старшекурсникам разрешили преподавать в школах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дети о страшном пожаре в лагере: "Друг бил по лицу, потому что я не просыпался"

Дети о страшном пожаре в лагере: "Друг бил по лицу, потому что я не просыпался"

4 часа назад
Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

4 часа назад
Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра

Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра

1 час назад
Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

2 часа назад
Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

1 час назад
Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

1 час назад
Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели

Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели

9 часов назад
Врачи пока не будут ампутировать руку избитой ингушской девочки

Врачи пока не будут ампутировать руку избитой ингушской девочки

6 часов назад
Памфилова: сомнения при проверке подписей надо трактовать в пользу кандидатов

Памфилова: сомнения при проверке подписей надо трактовать в пользу кандидатов

6 часов назад
Ультраполярное вторжение: на следующей неделе в Москве резко похолодает

Ультраполярное вторжение: на следующей неделе в Москве резко похолодает

5 часов назад
ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

4 часа назад
Росстат назвал зарплату большинства россиян

Росстат назвал зарплату большинства россиян

10 часов назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

22.07.2019 09:12
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Абызов останется под стражей еще на три месяца

Абызов останется под стражей еще на три месяца

41 минута назад
Свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов: в Раде - новые персонажи

Свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов: в Раде - новые персонажи

1 час назад
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

2 часа назад
В России отменен запрет на белорусские яблоки

В России отменен запрет на белорусские яблоки

3 часа назад
Русской матери удалось вывезти из Антальи детей, похищенных отцом

Русской матери удалось вывезти из Антальи детей, похищенных отцом

3 часа назад
Первые роды: в Петербурге у 37-летней роженицы появились четверо детей

Первые роды: в Петербурге у 37-летней роженицы появились четверо детей

4 часа назад
Creta-киллер: Kia рассказала все про кроссовер Seltos и его продажи в России

Creta-киллер: Kia рассказала все про кроссовер Seltos и его продажи в России

4 часа назад
Державший на цепи сына житель Кубани объяснил заточение неуравновешенностью ребенка

Державший на цепи сына житель Кубани объяснил заточение неуравновешенностью ребенка

4 часа назад
Сколько нужно гладить домашнего питомца, чтобы побороть стресс

Сколько нужно гладить домашнего питомца, чтобы побороть стресс

4 часа назад
Где растут самые вкусные помидоры / Зачем нужна лактоза / Свое с Андреем Даниленко / Выпуск №3

Где растут самые вкусные помидоры / Зачем нужна лактоза / Свое с Андреем Даниленко / Выпуск №3

4 часа назад
"Отдайте мои деньги!": в Воскресенске посетительница банка устроила погром

"Отдайте мои деньги!": в Воскресенске посетительница банка устроила погром

5 часов назад
Впечатляющий кульбит легковушки после ДТП в Подмосковье попал на видео

Впечатляющий кульбит легковушки после ДТП в Подмосковье попал на видео

5 часов назад
Москвич получил пять ударов ножом в горло во время ссоры в парке

Москвич получил пять ударов ножом в горло во время ссоры в парке

5 часов назад
Конец опасениям: вынесен первый научный вердикт менструальным чашам

Конец опасениям: вынесен первый научный вердикт менструальным чашам

6 часов назад
Honor 9X: новый "смартфон для всех" представлен официально

Honor 9X: новый "смартфон для всех" представлен официально

6 часов назад
Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

6 часов назад
Старшекурсникам разрешили преподавать в школах

Старшекурсникам разрешили преподавать в школах

6 часов назад
WhatsApp стал доступен на миллионах кнопочных телефонов

WhatsApp стал доступен на миллионах кнопочных телефонов

6 часов назад
НДС на пальмовое масло повысится до 20 процентов

НДС на пальмовое масло повысится до 20 процентов

6 часов назад
Матвиенко предлагает телеканалам почаще показывать "битву за урожай"

Матвиенко предлагает телеканалам почаще показывать "битву за урожай"

6 часов назад
Как наказать коммунальщиков за упавшее на машину дерево: разъяснения ВС РФ

Как наказать коммунальщиков за упавшее на машину дерево: разъяснения ВС РФ

7 часов назад
Россиян, использующих электронную почту, лишат анонимности

Россиян, использующих электронную почту, лишат анонимности

7 часов назад
Малонаселенные районы России останутся без платежных терминалов

Малонаселенные районы России останутся без платежных терминалов

7 часов назад
Тело пропавшего 10 лет назад американца нашли на рабочем месте

Тело пропавшего 10 лет назад американца нашли на рабочем месте

7 часов назад
В возрасте 90 лет умер Ли Пэн

В возрасте 90 лет умер Ли Пэн

7 часов назад
Бюст Сталина, который запенили неизвестные в Липецке, стоял незаконно

Бюст Сталина, который запенили неизвестные в Липецке, стоял незаконно

8 часов назад
Путин: Архангельск и Москва должны учесть мнение населения о мусорном полигоне в Шиесе

Путин: Архангельск и Москва должны учесть мнение населения о мусорном полигоне в Шиесе

8 часов назад
Белка и Стрелка познакомились с Сергеем Шнуровым

Белка и Стрелка познакомились с Сергеем Шнуровым

8 часов назад
Бита и пистолет: вооруженное противостояние "обочечников" с водителями попало на видео

Бита и пистолет: вооруженное противостояние "обочечников" с водителями попало на видео

8 часов назад
Сначала обоснуй! Бизнес защитят от развала в ходе следствия

Сначала обоснуй! Бизнес защитят от развала в ходе следствия

8 часов назад
В МГУ разработали платформу для мысленной тренировки киберспортсменов

В МГУ разработали платформу для мысленной тренировки киберспортсменов

9 часов назад
Их нравы: кто и зачем делает из огромных пиявок домашних животных

Их нравы: кто и зачем делает из огромных пиявок домашних животных

9 часов назад
Названы города, где сдача квартиры в аренду окупится быстрее всего

Названы города, где сдача квартиры в аренду окупится быстрее всего

9 часов назад
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

9 часов назад
ФИО, СНИЛС, ИНН: все население России попадет в единую базу

ФИО, СНИЛС, ИНН: все население России попадет в единую базу

10 часов назад
Google скупает лица пользователей по $5 за штуку. Зачем?

Google скупает лица пользователей по $5 за штуку. Зачем?

11 часов назад
"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России

"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России

11 часов назад
IQ-тест сократился до трех вопросов, на которые могут ответить лишь 17 процентов людей

IQ-тест сократился до трех вопросов, на которые могут ответить лишь 17 процентов людей

12 часов назад