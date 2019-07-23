Лига Европы. "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" и "Санта-Колома" разошлись миром

В рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арарат-Армения" на своем поле в Ереване обыграл гибралтарский "Линкольн Сити" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Антон Кобялко (33) и Коджо Альфонс, забившие на 33-й и 45-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 49-й минуте получил Маркос Перес.

В параллельной встрече, литовская "Судува" разгромила санмаринский "Тре Пенне" (5:0), казахстанская "Астана" не смогла обыграть андоррскую "Санта-Колому" (0:0), "ХБ Торсхавн" с Фарерских островов сыграл вничью с североирландским "Линфилдом" (2:2), а северомакедонская "Шкендия" уступила "Дюделанжу" (1:2) из Люксембурга. Ответные встречи состоятся 30 и 31 июля.