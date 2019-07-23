Рад вернуться домой. Александр Васютин вновь стал игроком "Зенита"

Российский голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин продолжит карьеру в петербургском "Зените", 24-летний вратарь подписал соглашение с "сине-бело-голубыми", рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.

Васютин – воспитанник академии петербуржцев. Дебютировал в официальном матче за молодежный состав "Зенита" в мае 2013 года. В августе 2016-го Александр на правах аренды отправился в финский "Лахти". В 2018-м голкипер перешел в "Сарпсборг", в составе которого принял участие в 37 играх.

"Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня, – приводит слова Васютина пресс-служба "Зенита". – Игра в Европе? Огромный и драгоценный опыт для меня – удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках".