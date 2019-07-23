Вся правда об обогревателях "Ветерок": как сгорел детский лагерь

Четверо погибших, двенадцать пострадавших. Трагические цифры сегодняшнего дня — из Хабаровского края. В ночь на вторник пожар уничтожил детский палаточный лагерь недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Сгорело 20 палаток из 26. В каждой — десятки подростков, которые были вынуждены не только спасаться самостоятельно, но и — помогать убежать от огня другим.

На странице "Холдоми" — ни слова соболезнования. О пожаре пишут скупо: "происшествие ликвидировано". Более того, сообщают, что лагерь продолжает работу. На территории все еще отдыхают почти 250 детей, они живут в гостинице и коттеджах. Место, где были сгоревшие палатки — просто огородили.

После трагедии в Хабаровском крае все аналогичные палаточные лагеря — ждут внеплановые проверки. Это поручение главы правительства. Дмитрий Медведев немало удивился заявлению губернатора края о том, что власти возможно и вовсе не знали о существовании лагеря.

Кроме того, с детьми на базах отдыха проведут дополнительные занятия по пожарной безопасности. Хотя всё это вроде бы было и в "Холдоми". Но, возможно — регулярные проверки проходили "формально". Это мнение детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Всё это еще предстоит выяснить. А пока факты вопиющих нарушений открываются один за другим. Например, палатки были сделаны из горючего материала. Хотя при этом имели сертификат качества со всеми противопожарными требованиями. То есть о безопасности речи уже не идет.

Группа компаний закрыла любые комментарии на своих страницах. Связаться с очевидцами-детьми и родителями, теперь сложно. Местные чиновники, надзорные и правоохранительные органы говорят, что о палаточном лагере не знали. Таковые официальные данные.

"Нельзя ограничиваться только задержаниями собственников и руководителей лагеря. В этом виноваты надзорные органы, которые должны были, в свою очередь, выяснив, что есть такие нарушения, запретить немедленно размещение детей в несоответствующих условиях по безопасности", — сообщил Ринат Мещеров, адвокат.

Если хабаровские чиновники и ответственные органы не знали про лагерь, тогда откуда эти кадры 2018-го? Одна из проверок прямо на фоне тех самых палаток. Довольные лица проверяющих. Причем, судя по фото, прокатились с ветерком даже на склоны Холдоми.

"Некоторое время был директором парка культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре, и я знаю, что такое организация мероприятий с пребыванием людей, организация детского отдыха. Любое мероприятие проходит ряд согласований, в принципе в Комсомольске, чтобы собрать людей на какое-то событие, нужно пошуметь. Для меня странно, что люди уполномоченные знать вроде как не знают, что собрать 200 детей летом непросто", — говорит Илья Серых, общественный деятель.

Мы нашли информацию в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры. С 5 по 9 июня Роспотребнадзор по Хабаровскому краю был здесь. Внеплановая проверка. Вот решение: "нарушений не выявлено".

"Хотелось бы, чтобы хоть один чиновник, который виноват, понес бы наказание, а не стрелочники", — рассказала Ольга Леткова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

Тем временем свое расследование теперь ведут местные блогеры. Популярное сообщество в Комсомольске-на-Амуре нашло детей, свидетелей пожара. Руководство лагеря грубо нарушило инструкции по безопасности. Не только факт установки палаток, но и обогревательные приборы в них.

"Детям, которые в ту ночь находились в лагере, мы предложили посмотреть на фотографии разных типов конструкции, и они показали на маленькие китайские за 700 рублей. В принципе им вожатые запрещали без контроля взрослых включать. Ночью вообще было запрещено, не разрешали заряжать телефоны", — проинформировал общественность Алексей Ларин, редактор интернет-издания "Флюгер", Комсомольск-на-Амуре.

Телефоны запрещали заряжать якобы из-за старой проводки. Те самые палатки, в которых жили хабаровские дети, обычно используют на военных сборах, а еще в зоне чрезвычайной ситуации, во время размещения пострадавших и беженцев. Главное слово "временно" и неслучайно.

Мы обратились к эксперту пожарной безопасности с огромным стажем. Что будет если в такой палатке окажется тот самый обогреватель "Ветерок"?

" Сам прибор металлический и в нем металлическая спираль. Если идет нагрев, он без всякого автомата, может разогреваться, пока не выключат или не коротнет", — рассказал Александр Даниленко, академик национальной Академии наук пожарной безопасности.

За путевку — от 15 тысяч рублей. При этом компания "Холдоми" имеет в структуре 12 фирм. Одна из них та самая — "Экстрим сервис". Вид деятельности – от дополнительного образования детей и взрослых до розничной торговли алкоголем и табаком. Владелец — местный бизнесмен Виталий Бурлаков. Человек очень известный и состоятельный. Во властных кругах, по данным местных СМИ, имеет немало знакомых. Потому расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Они прилетают тогда, когда на местном уровне много желающих помешать расследованию.