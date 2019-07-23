Тема:
Пожар в детском лагере 49 минут назад
Вся правда об обогревателях "Ветерок": как сгорел детский лагерь
Четверо погибших, двенадцать пострадавших. Трагические цифры сегодняшнего дня — из Хабаровского края. В ночь на вторник пожар уничтожил детский палаточный лагерь недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Сгорело 20 палаток из 26. В каждой — десятки подростков, которые были вынуждены не только спасаться самостоятельно, но и — помогать убежать от огня другим.
На странице "Холдоми" — ни слова соболезнования. О пожаре пишут скупо: "происшествие ликвидировано". Более того, сообщают, что лагерь продолжает работу. На территории все еще отдыхают почти 250 детей, они живут в гостинице и коттеджах. Место, где были сгоревшие палатки — просто огородили.
После трагедии в Хабаровском крае все аналогичные палаточные лагеря — ждут внеплановые проверки. Это поручение главы правительства. Дмитрий Медведев немало удивился заявлению губернатора края о том, что власти возможно и вовсе не знали о существовании лагеря.
Кроме того, с детьми на базах отдыха проведут дополнительные занятия по пожарной безопасности. Хотя всё это вроде бы было и в "Холдоми". Но, возможно — регулярные проверки проходили "формально". Это мнение детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Всё это еще предстоит выяснить. А пока факты вопиющих нарушений открываются один за другим. Например, палатки были сделаны из горючего материала. Хотя при этом имели сертификат качества со всеми противопожарными требованиями. То есть о безопасности речи уже не идет.
Группа компаний закрыла любые комментарии на своих страницах. Связаться с очевидцами-детьми и родителями, теперь сложно. Местные чиновники, надзорные и правоохранительные органы говорят, что о палаточном лагере не знали. Таковые официальные данные.
"Нельзя ограничиваться только задержаниями собственников и руководителей лагеря. В этом виноваты надзорные органы, которые должны были, в свою очередь, выяснив, что есть такие нарушения, запретить немедленно размещение детей в несоответствующих условиях по безопасности", — сообщил Ринат Мещеров, адвокат.
Если хабаровские чиновники и ответственные органы не знали про лагерь, тогда откуда эти кадры 2018-го? Одна из проверок прямо на фоне тех самых палаток. Довольные лица проверяющих. Причем, судя по фото, прокатились с ветерком даже на склоны Холдоми.
"Некоторое время был директором парка культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре, и я знаю, что такое организация мероприятий с пребыванием людей, организация детского отдыха. Любое мероприятие проходит ряд согласований, в принципе в Комсомольске, чтобы собрать людей на какое-то событие, нужно пошуметь. Для меня странно, что люди уполномоченные знать вроде как не знают, что собрать 200 детей летом непросто", — говорит Илья Серых, общественный деятель.
Мы нашли информацию в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры. С 5 по 9 июня Роспотребнадзор по Хабаровскому краю был здесь. Внеплановая проверка. Вот решение: "нарушений не выявлено".
"Хотелось бы, чтобы хоть один чиновник, который виноват, понес бы наказание, а не стрелочники", — рассказала Ольга Леткова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.
Тем временем свое расследование теперь ведут местные блогеры. Популярное сообщество в Комсомольске-на-Амуре нашло детей, свидетелей пожара. Руководство лагеря грубо нарушило инструкции по безопасности. Не только факт установки палаток, но и обогревательные приборы в них.
"Детям, которые в ту ночь находились в лагере, мы предложили посмотреть на фотографии разных типов конструкции, и они показали на маленькие китайские за 700 рублей. В принципе им вожатые запрещали без контроля взрослых включать. Ночью вообще было запрещено, не разрешали заряжать телефоны", — проинформировал общественность Алексей Ларин, редактор интернет-издания "Флюгер", Комсомольск-на-Амуре.
Телефоны запрещали заряжать якобы из-за старой проводки. Те самые палатки, в которых жили хабаровские дети, обычно используют на военных сборах, а еще в зоне чрезвычайной ситуации, во время размещения пострадавших и беженцев. Главное слово "временно" и неслучайно.
Мы обратились к эксперту пожарной безопасности с огромным стажем. Что будет если в такой палатке окажется тот самый обогреватель "Ветерок"?
" Сам прибор металлический и в нем металлическая спираль. Если идет нагрев, он без всякого автомата, может разогреваться, пока не выключат или не коротнет", — рассказал Александр Даниленко, академик национальной Академии наук пожарной безопасности.
За путевку — от 15 тысяч рублей. При этом компания "Холдоми" имеет в структуре 12 фирм. Одна из них та самая — "Экстрим сервис". Вид деятельности – от дополнительного образования детей и взрослых до розничной торговли алкоголем и табаком. Владелец — местный бизнесмен Виталий Бурлаков. Человек очень известный и состоятельный. Во властных кругах, по данным местных СМИ, имеет немало знакомых. Потому расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Они прилетают тогда, когда на местном уровне много желающих помешать расследованию.
Ранее по теме
-
Дети о страшном пожаре в лагере: "Друг бил по лицу, потому что я не просыпался"5 часов назад
-
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске5 часов назад
-
А чья обязанность знать? Премьер раскритиковал хабаровского губернатора8 часов назад
-
Четверо погибших: дети из сгоревших палаток спасались обогревателями от холода8 часов назад
-
После пожара в лагере "Холдоми" умер четвертый ребенок9 часов назад
-
СК задержал директора и владельца лагеря "Холдоми"9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Страшные подробности гибели детей
- Неистовый Борис: курьезы Джонсона на пути к креслу премьера Британии
- В конце недели в Москве начнется резкое похолодание
- Смерть российского боксера: трепанация черепа не помогла
- Названа зарплата большинства россиян
Самое читаемое
-
Юношу зажало между стеной и холодильником, его нашли только спустя 10 лет
- Дети о страшном пожаре в лагере: "Друг бил по лицу, потому что я не просыпался"
- Компьютерная томография все-таки способствует раку
- Державший на цепи сына мужчина объяснил заточение неуравновешенностью мальчика
- Шокирующем видео с полуголыми работниками сыроварни занялся следком
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- "Одесса" Валерия Тодоровского выйдет в прокат 5 сентября
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Трамп договорился с Конгрессом США по бюджету и госдолгу
- Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели
- Российский фондовый рынок готовится к обвалу?
- США вновь разместят военный контингент в Саудовской Аравии
- Локомотив еврозоны остановился. ЕЦБ идет на помощь?
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander
- Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- 5 химических веществ, которые не так опасны, как кажется
- Говорят ученые: созерцание природы снижает тягу к алкоголю и сигаретам
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Борис Джонсон вместо Терезы Мэй
- Самые необычные новые лица в Раде
- Сэндвич с тунцом, соус с сальмонеллой
Вести-Москва
-
Избили и пытались увезти в багажнике: суд решит судьбу автохамов на "Порше"
- Исправлять ремонтное варварство на "Новокузнецкой" начнут в следующем году
- Неисправные велосипеды с незаконной рекламой: как используют лазейки в законе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии