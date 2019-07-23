Информацию о резком росте числа мигрантов объяснили в Росстате

Резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года объяснили в Росстате. По данным ведомства, с начала текущего года МВД РФ направляет более полные данные, а с 1 января вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения.

Помимо этого, увеличение показателей произошло и за счет тех, кто получил временную регистрацию в России, при этом миграция внутри страны сократилась, сообщает РИА Новости

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС сообщили о рекордном за последние десять лет притоке мигрантов на территорию Российской Федерации, назвав динамику миграционного прироста "аномальной".