ПСВ вырвал победу у "Базеля" в Лиге чемпионов, дважды забив на последних минутах

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов голландский ПСВ на поле стадиона "Филипс" в городе Эйндховен одержал волевую победу над швейцарским "Базелем" со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Брума (14-я минута), Сэм Ламмерс (89) и Дониелл Мален (90+3), а у гостей мячи забили Албиан Аети (45+1) и Омар Альдерете (79).

В параллельной встрече чешская "Виктория" сыграла вничью с греческим "Олимпиакосом" (0:0), хорватское "Динамо" на выезде переиграло грузинский "Сабуртало" (2:0), датский "Копенгаген" переиграл валлийский "Нью-Сейтс" (2:0), а кипрский АПОЭЛ уступил черногорской "Сутьеске" (0:1).