Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии

Государственно обвинение просит назначить бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову, обвиняемому в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 миллиона рублей, девять лет колонии. Приговор будет оглашен Гагаринским районным судом Москвы 29 июля.

Также гособвинитель попросил суд назначить в качестве дополнительного наказания для Коршунова штраф в размере 1 миллион рублей и лишить его классного чина, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2015 году Олег Коршунов был одним из разработчиков плана хищения средств, выделяемых на закупку обуви для нужд ФСИН. В сентябре 2017 года Коршунов был задержан, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел, три из которых связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно — с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно — со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, и еще одно — с получением взятки.