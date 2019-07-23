Две таксы ценой жизни защитили годовалого мальчика от кобры

На Филиппинах пара такс доказала свою верность хозяину, не дав кобре пробраться в детскую комнату и защитив от опасной змеи годовалого сына, сообщает GMA News. Отважных псов сняла камера наблюдения.

Описанные события произошли в минувшую пятницу, 19 июля, в окрестностях Кидапавана, что на острове Минданао. По словам Хайме Селима-младшего, хозяина дома, в тот момент он находился на работе, так что об ожесточенной схватке на пороге узнал со слов няни.

Майли и Мокси (так зовут собак) отважно противостояли попыткам кобры пробраться в дом, на кадрах видно, как псы поочередно атакуют ядовитую змею с разных сторон, но та отчаянно сопротивляется. В схватке таксы взяли верх, убив пресмыкающееся, но темная Майли получила смертельный укус и скончалась спустя пару минут, а Мокси яд попал в глаза, так что она частично потеряла зрение.

Селим после публикации видеозаписи поблагодарил собак за "исключительную смелость" в обеспечении безопасности его семьи, особо отметив, что в тот момент в доме спал его годовалый сын.