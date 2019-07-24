Сергей Лавров: решать проблему Ирана военным путем крайне опасно

Сергей Лавров прокомментировал в интервью журналистам позицию Дональда Трампа и в целом конфликт Соединенных Штатов и Ирана.

"Немало "горячих голов" в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Трампа. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды. Но, к сожалению, многие американские политики по-прежнему вынашивают такую идею. Считаю, что это будет крайне опасным развитием событий", — цитирует Сергея Лаврова телеканал "Россия 24".

Кроме того, МИД России опубликовал концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Предлагается создать единую антитеррористическую коалицию под эгидой Совбеза ООН. Причем на равноправной основе.

Страны должны установить горячие линии между военными, а также заключить соглашения по контролю над вооружениями и создать демилитаризованные зоны. Что важно — концепция предполагает отказ от постоянных иностранных баз и постепенное сокращение военного присутствия нерегиональных игроков.