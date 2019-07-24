Ульяновские десантники провели очередные тактические учения

В Ульяновской области подразделения ВДВ провели тактические учения с боевой стрельбой. С вертолетов были десантированы спецавтомобили гаубичных, минометных и противотанковых подразделений. Также во время учений использовали управляемые ракеты "Корнет". Отработали сценарий блокирования бандформирований и уничтожения их позиций, сообщает телеканал "Россия 24".