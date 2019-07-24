На Чемпионате мира по водным видам спорта разразился скандал

Британский пловец отказался поздравлять с победой китайца, поскольку того подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Приплыли, 3-х кратный олимпийский чемпион из Китая Сунь Ян, ставший первым на 200-х метрах вольным стилем, снова "нерукопожатный". Третий в этом же заплыве британец Данкан Скотт отказывается пожимать руку китайскому спортсмену. Причем демонстративно, чем вывел чемпиона из себя.

Второй бронзовый призер заплыва россиянин Мартин Малютин прямо говорил журналистам — в честность китайца не верю, но демаршей не устраивал. После победы Сунь Яна на 400-х метрах вольным стилем, второй в заплыве австралиец Марк Хортон и вовсе не вышел на пьедестал.

Конфликт Хортона и Сунь Яна длится уже три года. Причина – отстранение китайца от соревнований за нарушения антидопинговых правил в 2014 году. Вторая волна конфликта поднялась в прошлом году. Китайский пловец во время визита допинг-офицера разбил молотком уже взятую допинг-пробу. Наказания пока удалось избежать, дело направлено в спортивный арбитраж.

"Международная федерация плавания не стала применять к спортсмену санкций, тут очевидная позиция, ФИНА не хочет терять спортсмена, который приносит колоссальный рейтинг, а спортсмены в свою очередь бунтуют и считают, что таких людей с ними рядом не должно быть", — считает Евгений Коротышкин, российский спортсмен.

Сунь Ян спокойно побеждает на чемпионате мира. Именно это обстоятельство и взбесило Хортона на церемонии награждения.

"У этой ситуации есть сильный политический подтекст, и Хортон, выступая против Сунь Яна, выступает не только против конкурента и целой команды – Китая, одной из самых сильных плавательных стран, но еще и против ФИНА – международной федерации плавания, которая допустила, чтобы спортсмен, подозреваемый в использовании запрещенных препаратов, принимал участие в крупных соревнованиях", — отметил Николай Саприн, спортивный комментатор.

Сунь Ян бесит многих: его победу в Рио французский пловец Камиль Лакур прокомментировал так: этот человек сдает фиолетовые анализы. Там же на Олимпиаде Хортон называл Яна допингистом. Но в Китае пловец — настоящая икона. Фанаты спортсмена превратили соцсети австралийца в ад – грозят смертью и называют его лузером. На защиту Хортона в твиттере встал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.

Отказ австралийца подниматься на один пьедестал с китайцем в международной федерации плавания не оценили – пловец получил предупреждение.