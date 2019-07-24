Украинские власти бросили силовиков на разгон возмущенных подтасовками избирателей

На Украине вертолёт со спецназом пришлось отправить в город Покровск. Чтобы усмирить возмущённых избирателей. Они устроили акцию против многочисленных фальсификаций при подсчете голосов на выборах в Верховную Раду. И даже установили палатки, намереваясь стоять до конца, добавляет телеканал "Россия 24".