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24 июля 201901:02 Арзы Хасьянова

Последний бой Максима Дадашева. Почему погиб российский спортсмен

Последний бой Максима Дадашева. Почему погиб российский спортсмен

Российский боксёр Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм. В ночь на 20 июля в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом он выстоял 11 раундов, потом потерял сознание. Врачи диагностировали отёк мозга. Из комы спортсмен так и не вышел.

С удивлением американские журналисты комментируют спортивную выносливость российского Боксера. О том, что гонг в конце 11-го раунда, станет последним для нашего Максима Дадашева, тогда не знал никто.

"К сожалению, сегодня узнали печальную новость — наш Максим Дадашев, мы его сегодня потеряли, но он наш воспитанник, мы будем полностью поддерживать и доведем до конца наше расследование, хотим узнать всю правду, что произошло", — заявил Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России.

В этот день, 20 июня в Оксон Хилл, США Максим бился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. Бой на профессиональном ринге, стал изнурительным для нашего спортсмена. Но он, кажется, принял решение стоять до последнего.

Опытный тренер Бадди Макгирт пытался остановить подопечного. Но боксер не мог принять добровольное поражение. Ведь он в прямом смысле слова, своими руками выстроил успешную карьеру. В зачете 13 побед, 11 из которых одержал нокаутом. Но этот вечер стал фатальным. После 11-го раунда секунданты российского спортсмена остановили бой.

"Я не мог убедить его остановить поединок. Но я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Один удар мог изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь", — говорит тренер Бадди Макгирт.

После пропущенных ударов спортсмена выводили под руки, вскоре он теряет сознание и впервые покидает ринг лежа. Боксера госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Где провели сложную двухчасовую операцию. Не приходя в сознание, Максим Дадашев скончался в реанимации.

"Во время боя боксер получил тяжелую черепно-мозговую травму, судя по всему, было кровоизлияние в мозг, которое, в общем-то, и послужило тому, что произошли такие необратимые изменения, а дальше уже нужно оценивать действия врачей", — считает Владислав Куршев, руководитель медицинской комиссии Федерации бокса РФ.

За 11 раундов по подсчетам пуэрториканец нанес нашему спортсмену 1204 удара. Дадашев вдвое меньше. Однако опытные спортсмены заявляют, бой не был избиением. И просят проверить результаты первичного медицинского обследования боксера.

"Мой главный вопрос первое это, насколько у него было в порядке с МРТ дела, Не было ли противопоказаний. Вот это самый главный вопрос. Вот показывают отрывки заключительного раунда, даже здесь он защищается, он видит и сам попадает", — поясняет Альберт Муталибов, старший тренер училища Олимпийского резерва №1 г. Москвы.

Травмы в боксе, к сожалению, случаются часто. Но это такой вид спорта. Так, в 2013 году российский боксер Магомед Абдусаламов после встречи на ринге с кубинцем Майком Пересом получил тяжелую черепно-мозговую травму. Абдусаламов до сих пор восстанавливается, правая часть тела спортсмена парализована.

Так в 2011 году уроженец Кемерово Роман Симаков встретился на ринге в Екатеринбурге с Сергеем Ковалевым. В 6-м раунде Симаков в первый раз оказался в нокдауне, а спустя несколько минут его вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу. Спасти его не удалось. Сейчас в федерации бокса России специалисты проводят тщательное внутреннее расследование. Чтобы восстановить все детали трагедии.

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