Новый глава Пентагона принес присягу

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США: в присутствии выдвинувшего его кандидатуру президента США Дональда Трампа он принес присягу. В результате оборонное ведомство впервые за более чем полгода получило действующего главу — без приставки "исполняющий обязанности".

Предыдущий полномочный министр обороны США Джеймс Мэттис, занимавший этот пост с самого начала работы администрации Дональда Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года.

В конце июня текущего года Марк Эспер был назначен исполняющим обязанности министра обороны США, до него обязанности главы Пентагона исполнял Патрик Шэнахан, напоминает РИА Новости.

В настоящее время Эспер является гражданским лицом, хотя с 1986 по 2007 годы служил в армии. В 1991 году в составе знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии он принимал участие в войне в Персидском заливе. После отставки в звании подполковника Марк Эспер работал в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года был утвержден сенатом на пост министра сухопутных сил (армии) США.