Тема:

Конфликт в Сирии 46 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 июля 201903:03

Израиль вновь нанес авиаудары по Сирии

EPA

Сирийские СМИ сообщают о нанесении Израилем авиаударов по району Тель-Хара, расположенному в провинции Дераа на юге страны.

Район Тель-Хара стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Ираном ополченцев, укрепившихся на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с Израилем, сообщает "Интерфакс". В минувшем месяце сирийская правительственная армия заявила, что ей были сбиты несколько израильских ракет, нацеленных на этот район.

Ранее по теме

Сейчас

03:49

С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты

21:28

Абызов останется под стражей еще на три месяца

19:33

Назван новый глава Пентагона

18:00

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя

17:56

ФБР: Россия продолжает вмешиваться в дела США

16:04

На следующей неделе в Москве резко похолодает

15:48

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вся правда об обогревателях "Ветерок": как сгорел детский лагерь

Вся правда об обогревателях "Ветерок": как сгорел детский лагерь

5 часов назад
Сергей Лавров: решать проблему Ирана военным путем крайне опасно

Сергей Лавров: решать проблему Ирана военным путем крайне опасно

3 часа назад
Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра

Новый Черчилль. Чего ждать от Бориса Джонсона на посту премьер-министра

7 часов назад
Украинские власти бросили силовиков на разгон возмущенных подтасовками избирателей

Украинские власти бросили силовиков на разгон возмущенных подтасовками избирателей

3 часа назад
В Италии обнаружено тело погибшей в авиакатастрофе россиянки

В Италии обнаружено тело погибшей в авиакатастрофе россиянки

3 часа назад
Последний бой Максима Дадашева. Почему погиб российский спортсмен

Последний бой Максима Дадашева. Почему погиб российский спортсмен

2 часа назад
Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

Бутерброд с сальмонеллой. Почему в автоматах с едой заводятся смертельно опасные микроорганизмы

6 часов назад
Воздушное хулиганство: командующий дальней авиацией РФ оценил действия пилотов Южной Кореи

Воздушное хулиганство: командующий дальней авиацией РФ оценил действия пилотов Южной Кореи

6 часов назад
45
Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели

Тяжелый период для рубля: как сильно он ослабнет в ближайшие недели

14 часов назад
Новый глава Пентагона принес присягу

Новый глава Пентагона принес присягу

2 часа назад
Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

7 часов назад
Врачи пока не будут ампутировать руку избитой ингушской девочки

Врачи пока не будут ампутировать руку избитой ингушской девочки

11 часов назад
Дочь Трампа поздравила Бориса Джонсона с назначением на пост мэра столицы Ямайки

Дочь Трампа поздравила Бориса Джонсона с назначением на пост мэра столицы Ямайки

3 часа назад
Памфилова: сомнения при проверке подписей надо трактовать в пользу кандидатов

Памфилова: сомнения при проверке подписей надо трактовать в пользу кандидатов

11 часов назад
Робот "Федор" обзавелся страницей в Twitter

Робот "Федор" обзавелся страницей в Twitter

3 часа назад
Ультраполярное вторжение: на следующей неделе в Москве резко похолодает

Ультраполярное вторжение: на следующей неделе в Москве резко похолодает

11 часов назад
Две таксы ценой жизни защитили годовалого мальчика от кобры

Две таксы ценой жизни защитили годовалого мальчика от кобры

4 часа назад
ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

ЧП в Японском море: кто хотел подставить российских летчиков

10 часов назад
Росстат назвал зарплату большинства россиян

Росстат назвал зарплату большинства россиян

15 часов назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

22.07.2019 09:12
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
На Чемпионате мира по водным видам спорта разразился скандал

На Чемпионате мира по водным видам спорта разразился скандал

3 часа назад
Абызов останется под стражей еще на три месяца

Абызов останется под стражей еще на три месяца

6 часов назад
Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

Росавиация потребовала от Azur Air навести порядок в компании

6 часов назад
Свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов: в Раде - новые персонажи

Свадебный фотограф, юморист, директор парка аттракционов: в Раде - новые персонажи

6 часов назад
В России отменен запрет на белорусские яблоки

В России отменен запрет на белорусские яблоки

8 часов назад
Первые роды: в Петербурге у 37-летней роженицы появились четверо детей

Первые роды: в Петербурге у 37-летней роженицы появились четверо детей

9 часов назад
Creta-киллер: Kia рассказала все про кроссовер Seltos и его продажи в России

Creta-киллер: Kia рассказала все про кроссовер Seltos и его продажи в России

9 часов назад
Сколько нужно гладить домашнего питомца, чтобы побороть стресс

Сколько нужно гладить домашнего питомца, чтобы побороть стресс

10 часов назад
Где растут самые вкусные помидоры / Зачем нужна лактоза / Свое с Андреем Даниленко / Выпуск №3

Где растут самые вкусные помидоры / Зачем нужна лактоза / Свое с Андреем Даниленко / Выпуск №3

10 часов назад
Впечатляющий кульбит легковушки после ДТП в Подмосковье попал на видео

Впечатляющий кульбит легковушки после ДТП в Подмосковье попал на видео

11 часов назад
Конец опасениям: вынесен первый научный вердикт менструальным чашам

Конец опасениям: вынесен первый научный вердикт менструальным чашам

11 часов назад
Honor 9X: новый "смартфон для всех" представлен официально

Honor 9X: новый "смартфон для всех" представлен официально

11 часов назад
Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

11 часов назад
WhatsApp стал доступен на миллионах кнопочных телефонов

WhatsApp стал доступен на миллионах кнопочных телефонов

12 часов назад
НДС на пальмовое масло повысится до 20 процентов

НДС на пальмовое масло повысится до 20 процентов

12 часов назад
Как наказать коммунальщиков за упавшее на машину дерево: разъяснения ВС РФ

Как наказать коммунальщиков за упавшее на машину дерево: разъяснения ВС РФ

12 часов назад
Россиян, использующих электронную почту, лишат анонимности

Россиян, использующих электронную почту, лишат анонимности

12 часов назад
Малонаселенные районы России останутся без платежных терминалов

Малонаселенные районы России останутся без платежных терминалов

13 часов назад
Тело пропавшего 10 лет назад американца нашли на рабочем месте

Тело пропавшего 10 лет назад американца нашли на рабочем месте

13 часов назад
Путин: Архангельск и Москва должны учесть мнение населения о мусорном полигоне в Шиесе

Путин: Архангельск и Москва должны учесть мнение населения о мусорном полигоне в Шиесе

13 часов назад
Белка и Стрелка познакомились с Сергеем Шнуровым

Белка и Стрелка познакомились с Сергеем Шнуровым

13 часов назад
Сначала обоснуй! Бизнес защитят от развала в ходе следствия

Сначала обоснуй! Бизнес защитят от развала в ходе следствия

14 часов назад
В МГУ разработали платформу для мысленной тренировки киберспортсменов

В МГУ разработали платформу для мысленной тренировки киберспортсменов

14 часов назад
Их нравы: кто и зачем делает из огромных пиявок домашних животных

Их нравы: кто и зачем делает из огромных пиявок домашних животных

14 часов назад
Названы города, где сдача квартиры в аренду окупится быстрее всего

Названы города, где сдача квартиры в аренду окупится быстрее всего

14 часов назад
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

14 часов назад
ФИО, СНИЛС, ИНН: все население России попадет в единую базу

ФИО, СНИЛС, ИНН: все население России попадет в единую базу

15 часов назад
Google скупает лица пользователей по $5 за штуку. Зачем?

Google скупает лица пользователей по $5 за штуку. Зачем?

16 часов назад
"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России

"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России

17 часов назад
IQ-тест сократился до трех вопросов, на которые могут ответить лишь 17 процентов людей

IQ-тест сократился до трех вопросов, на которые могут ответить лишь 17 процентов людей

17 часов назад