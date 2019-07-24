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Конфликт в Сирии 46 минут назад
24 июля 201903:03
Израиль вновь нанес авиаудары по Сирии
Сирийские СМИ сообщают о нанесении Израилем авиаударов по району Тель-Хара, расположенному в провинции Дераа на юге страны.
Район Тель-Хара стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Ираном ополченцев, укрепившихся на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с Израилем, сообщает "Интерфакс". В минувшем месяце сирийская правительственная армия заявила, что ей были сбиты несколько израильских ракет, нацеленных на этот район.
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