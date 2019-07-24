Израиль вновь нанес авиаудары по Сирии

Сирийские СМИ сообщают о нанесении Израилем авиаударов по району Тель-Хара, расположенному в провинции Дераа на юге страны.

Район Тель-Хара стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Ираном ополченцев, укрепившихся на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с Израилем, сообщает "Интерфакс". В минувшем месяце сирийская правительственная армия заявила, что ей были сбиты несколько израильских ракет, нацеленных на этот район.