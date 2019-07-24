С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты

Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.

Российское судно "Сянхайлинь-8", было задержано пограничной службой КНДР 18 июня, на его борту находятся 17 членов экипажа, двое из которых – граждане Южной Кореи, сообщает ТАСС. Принадлежащий ООО "Северо-восточная рыболовная компания" сейнер следовал из Южной Кореи в Японское море на промысле краба.