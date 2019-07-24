Борис Джонсон приступает к работе

В Британии в среду официально вступит в должность новый премьер-министр. Терезу Мэй сменит Борис Джонсон. Накануне он обошел своего единственного соперника – действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Во второй половине дня Мэй окончательно покинет пост, а Джонсон – после аудиенции у королевы переедет в резиденцию на Даунинг-стрит. В наследство ему достаются нерешённые вопросы Брекзита. Новый премьер уверяет, что он в любом случае проведёт выход Великобритании из ЕС до 31-го октября.

Борис Джонсон станет 14-м британским премьером при Елизавете Второй. Ранее он занимал пост мэра Лондона и был министром иностранных дел королевства, напоминает телеканал "Россия 24".