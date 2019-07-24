Военные продолжают восстанавливать пострадавшие от паводка населенные пункты

Под Иркутском от воды удалось освободить все города и посёлки, которые затопило в июне, воду откачали, а здания просушили. От паводка пострадали более ста населённых пунктов. Погибли 25 человек, семеро — до сих пор числятся пропавшими.

Местные власти назначили новые выплаты тем, кто потерял имущество, сообщает телеканал "Россия 24". Единовременное пособие получат в частности за разрушенные постройки для скота. Ликвидация последствий паводка продолжается.

В Тулуне военные химики провели дезинфекцию ещё трех городских котельных. Обработали и прилегающую территорию — три тысячи квадратных метров. На этой неделе группировка Минобороны работает на новом участке площадью 40 гектаров. До этого очистили более полусотни гектаров. Подразделения занимаются очисткой воды, проводят разведку с воздуха, военные медики делают прививки жителям отдалённых посёлков.

Росгвардия направила в Иркутскую область ещё три партии гуманитарной помощи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ИЛ-76 доставит вещи и продукты, которые собрали во время акции "Чужой беды не бывает", в общей сложности — более семи тонн груза. Гвардейцы по-прежнему помогают спасателям устранять последствия — откачивать воду, вывозить мусор, разбирать завалы.