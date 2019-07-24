Хабаровский край скорбит по погибшим детям

В Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур, в связи с гибелью четырёх детей в палаточном городке на базе отдыха Холдоми.

Первую погибшую девочку похоронят завтра, сообщает телеканал "Россия 24". Семьям детей окажут материальную помощь в организации похорон. Сейчас в больнице Хабаровска остаются двое пострадавших — они отравились угарным газом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Крупный пожар произошел вечером в понедельник, в результате — почти весь палаточный лагерь сгорел. Одна девочка погибла во время пожара, еще трое детей — скончались в больнице. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.