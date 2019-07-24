Сергей Лавров: мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией

Сергей Лавров прокомментировал состояние российско-грузинских отношений после недавних провокаций со стороны Тбилиси. В июне грузинская оппозиция устроила у здания парламента антироссийские митинги, в ходе которых пострадали сотни человек, напоминает телеканал "Россия 24".

По словам Лаврова, Москва всегда выступала за поддержание дружеских отношений с Тбилиси. Но разорвать их, по его мнению, выгодно Западу, который придерживается позиции "разделяй и властвуй".

"Мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией. Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие.

Это все происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего США, всячески пытаются "оторвать" наших соседей от Российской Федерации.

в 2008 году у Саакашвили "совсем отказали тормоза", и он вопреки многократным предупреждениям, включая предупреждения, которые делал президент Путин, он решил применить силу для того, чтобы решить "все свои вопросы" в Южной Осетии, а затем в Абхазии. Там работали десятки американских инструкторов, тренировали грузинский спецназ, грузинских военнослужащих", — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.