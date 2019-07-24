Авиакатастрофа в Мексике унесли жизни 4 человек

В мексиканском штате Чиуауа в результате крушения легкомоторного самолета Piper PA-30 погибли четыре человека.

Местные СМИ сообщают, что самолет, на борту которого находились пилот и трое пассажиров, упал на кукурузное поле и полностью разрушился, передает РИА Новости. Начато расследование.