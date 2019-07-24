Китай рассказал о своих военных намерениях
Китай не намерен участвовать в гонке вооружений, и выступает за полный запрет на ядерное оружие в мире. Об этом заявили в Пекине, где сегодня опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху". В документе также сказано, что США подтолкнули другие страны к наращиванию ядерного и ракетного потенциала. И своими действиями создали угрозу глобальной стратегической стабильности, привели к существенному росту военных расходов.
Что касается отношений Китая с Россией – в Пекине отметили их высокий уровень развития, отмечает телеканал "Россия 24". И напомнили, что с 2012-го года военнослужащие двух стран успешно провели уже семь раундов стратегических консультаций.
"Вооруженные силы Китая и России продолжили развитие механизмов обменов на всех уровнях, расширили сотрудничество в рамках обменов на высоком уровне, в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом. Что касается вчерашнего воздушного инцидента, о котором говорит Сеул, то я бы хотел напомнить: Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Это патрулирование осуществлялось в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств наших стран. Оно не было направлено против кого-либо", — заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.
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