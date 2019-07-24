С-400 продолжает оставаться камнем преткновения между США и Турцией

США вновь грозят Турции санкциями за то, что Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. Возможные ограничительные меры президент Трамп обсуждает с сенаторами, как сообщили в пресс-пуле американского лидера.

Ранее министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара не намерена подчиняться Вашингтону и в случае агрессии – готова дать отпор. И отметил, что российские С-400 по всем параметрам лучше американского противоракетного комплекса "Пэтриот", сообщает телеканал "Россия 24".