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24 июля 201907:03

С-400 продолжает оставаться камнем преткновения между США и Турцией

С-400 продолжает оставаться камнем преткновения между США и Турцией

США вновь грозят Турции санкциями за то, что Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. Возможные ограничительные меры президент Трамп обсуждает с сенаторами, как сообщили в пресс-пуле американского лидера.

Ранее министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара не намерена подчиняться Вашингтону и в случае агрессии – готова дать отпор. И отметил, что российские С-400 по всем параметрам лучше американского противоракетного комплекса "Пэтриот", сообщает телеканал "Россия 24".

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