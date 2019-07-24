Нападающий Сейду Думбия может вернуться в Россию

Бывший футболист ЦСКА Сейду Думбия не исключает своего возвращения в российский футбол. Прошлый сезон ивуарийский нападающий провел в "Жироне", покинувшей испанскую Примеру.

31-летний Думбия покинул "Жирону" и готовится к сезону самостоятельно. Футболист также занят поиском новой команды. Как сообщает "Спорт-Экспресс", интерес к африканцу проявляют несколько клубов российской премьер-лиги и турецкий "Генчлербирлиги". Ориентировочная цена Сейду – полтора миллиона евро.

Лучшие годы своей карьеры Сейду Думбия провел в ЦСКА, за который он выступал с 2010 по 2014 и в 2015 году (был арендован у "Ромы"). Нападающий сборной Кот д'Ивуар трижды становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок нашей страны. В 2011 и 2014 еженедельник "Футбол" признавал Думбию лучшим футболистом года. После ухода из ЦСКА Сейду играл за "Рому", английский "Ньюкасл", швейцарский "Базель", португальский "Спортинг" и испанскую "Жирону".