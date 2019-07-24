Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит следующий матч своей команды из-за дисквалификации. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) наказала лидера аргентинцев за нелицеприятные слова в свой адрес.

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем. Оба футболисты были удалены с поля. После игры Месси не явился на награждение аргентинцев бронзовыми медалями и назвал КОНМЕБОЛ коррумпированной организацией.

Руководство аргентинского футбола настоятельно рекомендовало Месси извиниться, но Лионель не стал отказываться от своих слов. КОНМЕБОЛ оштрафовал аргентинца на полторы тысячи долларов и дисквалифицировал на один международный матч. Таким образом, сборная Аргентины проведет первый отборочный матч чемпионата мира 2022 без своего лидера