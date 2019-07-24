Вездеход с геологами на Камчатке упал в ущелье: двое погибли

На Камчатке спасли троих геологов, которые упали в ущелье. В настоящее время они госпитализированы в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, рассказали медики. У третьего травмы средней степени тяжести. Два человека погибли на месте.

Во вторник вечером, 23 июля, вездеход с пятью геологами направлялся с участка буровых работ в сторону Агинского месторождения. Затем он упал в ущелье глубиной 100-140 метров. По предварительной версии, авария произошла из-за отказа тормозов, сообщает телеканал "Россия 24".