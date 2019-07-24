Сборная России завоевала больше всех медалей на чемпионате мира по фехтовании

В Будапеште завершился чемпионат мира по фехтованию. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Победу россиян в командном зачете обеспечили саблистки, победившие в командном турнире. Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова победили в финале француженок 45:40. Сборные Росси и Франции завоевали по три золотых медали, но у наших спортсменов оказалось больше серебряных наград – 3 и 1 соответственно.

Ранее чемпионами стали Инна Дериглазова (рапира) и женская сборная в командном турнире рапиристок. Серебряные медали завоевали Софья Великая (сабля), Сергей Бида (шпага) и женская сборная в командном турнире шпажисток. Бронзу завоевал рапирист Дмитрий Жеребченко.