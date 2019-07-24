Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

Житель Сосновского района Челябинской области признался в убийстве, совершенном 12 лет назад. Мотивом для преступления послужила неразделенная любовь.

Следствием установлено. Что 9 июня 2007 года обвиняемый находился в гостях в одной из квартир Екатеринбурга по улице Патриса Лумумбы. Там он убил знакомую девушку и завернул ее труп в матрас. После совершения преступления мужчина скрылся с места преступления и уехал за пределы Свердловской области. Продолжительное время злоумышленник проживал на территории Челябинской области.

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке. Обвиняемый спустя 12 лет после содеянного решил самостоятельно обратиться в местные правоохранительные органы с явкой с повинной. Он объяснил, что не смог нести на себе этот тяжелый психологический груз, сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил приговор убийце — 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.