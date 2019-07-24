Брюки-трансформеры, интерактивное шоу и робот София: что известно о WorldSkills Kazan 2019
В Казани представили форму добровольцев и организаторов чемпионата WorldSkills, который стартует через месяц. Рассказали и о новых дисциплинах, в которых будут соревноваться участники. Для зрителей готовят грандиозную церемонию открытия. Какой она будет?
Встречают по одежке — это точно про них. По цвету формы гости и участники предстоящего чемпионата легко смогут отличить, кто представляет оргкомитет WorldSkills 2019, а кто доброволец.
"У волонтеров будут толстовки-бомберы, футболки-поло с логотипом чемпионата, штаны-трансформеры, на которых нанесена надпись "Skills for the future" — это официальный слоган предстоящего чемпионата", — поделился заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.
Форма волонтеров впервые будет красной — это отсылка к уже прошедшей в Казани Универсиаде, когда добровольцев было видно издалека. На этом чемпионате такой яркий выбор даже пришлось согласовывать с представителями международной организации, но сложностей не возникло. Появилась на форме и еще одна отличительная черта — тюльпан в белых тонах — негласный символ республики, который уже скоро с гордостью будут носить больше шести тысяч человек. Только волонтеров на чемпионате будет больше трех с половиной тысяч, и все уже в форме — в плане одежды и готовности.
В выставочном зале, где будут проходит сами соревнования, сейчас идут работы. Строители собирают деревянные конструкции, они будут подразделяться на различные зоны, где будут состязания по разным компетенциям. Здесь уже можно увидеть вывески с надписями "парикмахерское искусство", "робототехника", "авиамоделирование".
"Подготовка площадок имеет много нюансов. Фактически, мы создаем целые рестораны, заводы, строительные площадки, которые должны соответствовать всем нормам безопасности", — поделился руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.
Готовность оценивают на 90 процентов, но по срокам идут в одном ритме с заявленным планом. В такте подготовки кружатся сегодня и танцоры, которым предстоит открывать международный чемпионат профессионального мастерства. Репетиции идут практически в режиме нон-стоп.
В одном зале больше ста танцовщиков, всего на сцену выйдут три сотни. Каждое их движение должно быть синхронно не только друг с другом, но и с технологичными решениями. Шоу, говорят организаторы, будет интерактивным.
"Шоу будет поделено на несколько эпизодов о становлении человека труда, человека-профессионала", — рассказала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
Среди заграничных гостей числится в списке и робот София — это единственный в мире фембот, у которой есть гражданство Саудовской Аравии. Какую роль определили ей организаторы, пока не раскрывают. Да это, говорят, и не так важно. Настоящим открытием должна стать вся церемония, ждать которую не так долго — до старта мирового чемпионата осталось всего тридцать дней.
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