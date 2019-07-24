"Реал" потерял Марко Ассенсио

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Ассенсио может пропустить весь следующий сезон. В матче Международного кубка чемпионов с лондонским "Арсеналом" футболист получил травму колена.

Ассенсио не смог покинуть поле самостоятельно, и его унесли на носилках. Предварительный диагноз – разрыв крестообразной связки. Если он подтвердится, то Марко предстоят операция и длительное восстановление. Скорее всего, он пропустит большую часть сезона.

В прошлом сезоне Марко Ассенсио сыграл за "Реал" 44 встречи, в которых забил 8 мячей. Отличился полузащитник и в игре с "Арсеналом". Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан обеспокоен травмой футболиста и надеется, что Марко все же избежал серьезного повреждения.