Вместо Мэй: Джонсон принимает поздравления и готовится к битве за Brexit

Тереза Мэй сегодня сложит полномочия премьер-министра Великобритании. Ее место займет избранный накануне глава Консервативной партии Борис Джонсон. Он набрал почти в два раза больше голосов, чем его главный конкурент Джереми Хант.

Бориса Джонсона теперь ждут в Букингемском дворце. Королева Елизавета II попросит его сформировать правительство. Процесс назначения министров будет быстрым, согласовывать кандидатуры с парламентом Джонсону не потребуется. И, видимо, уже вечером станет известно о распределении ролей.

Мировые лидеры уже успели поздравить победителя. Макрон обещал позвонить, как только Джонсон вступит в должность. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини прямо заявляет: ему нравится Джонсон, поскольку левые партии характеризуют его как "еще более опасного, чем партия "Лига". Канцлер Германии Меркель рассчитывает на тесную дружбу с новым премьером. А координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье надеется на конструктивное сотрудничество и на ратификацию соглашения, достигнутого Терезой Мэй.

И такое поздравление — словно приглашение к битве. Ближайшие месяцы обещают быть крайне жесткими. Куда более прямолинейна лидер Шотландии Никола Стерджен. Не ограничившись протокольными словами, она прямо добавляет: Эдинбург постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

"Совместно с правительством Шотландии и Шотландской национальной партией мы будем работать вместе с другими и сделаем все возможное, чтобы заблокировать его план относительно выхода без сделки, который нанес бы катастрофический урон Шотландии. И я продолжу готовиться к тому, чтобы предоставить Шотландии право выбирать собственное будущее на основе независимости, а не будущее, которое мы не хотим, навязанное нам Борисом Джонсоном и Тори. Сейчас это важнее, чем когда-либо", — заявила Никола Стерджен.

Напутствие из Эдинбурга дает понять, насколько велики противоречия в самом британском обществе. Жесткий Brexit — это введение тарифов ВТО. Речь не только о европейской продукции и услугах, это касается и других стран, с которыми ЕС привык торговать без всяких пошлин.

Джонсон не может не понимать: если его план ударит по кошельку британцев, уже скоро триумф сменится разочарованием. Тереза Мэй могла бы многое рассказать об этом. Подобного рода неудача станет прекрасным подарком для лейбористов.