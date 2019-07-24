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24 июля 201909:17

Костя Цзю: тренер Дадашева должен был остановить бой

Костя Цзю: тренер Дадашева должен был остановить бой

Бывший чемпион мира в легком весе Константин Цзю считает, что тренер Максима Дадашева должен был остановить бой своего подопечного. Российский боксер Максим Дадашев скончался после травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В 11 раунде Дадашев пропустил несколько ударов, и судья остановил бой. По пути в раздевалку Максим потерял сознание и был срочно госпитализирован. В результате травм у 28-летнего российского боксера развился отек мозга, Дадашеву провели трепанацию, но она не помогла. Через три дня после поединка Максим скончался в одной из американских клиник. Спортсмену было 28 лет. До рокового поединка в американском Мэриленде он провел на ринге 13 боев и во всех одержал победы.

Костя Цзю считает, что причиной отека мозга могло стать обезвоживание организма. Обезвоживание в свою очередь могло наступить при сгонке веса. "Возможно, дело в обезвоживании организма. Тренер был должен прочувствовать этот момент и вовремя прервать бой. Тренер должен быть всегда в курсе того, что происходит с организмом подопечного", -- приводит слова Цзю сайт Sport 24.

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