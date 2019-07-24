Хочешь курить – плати: в аэропортах любителей сигарет заставят раскошелиться

Курилки, которые депутаты Госдумы намерены вернуть в аэропорты, могут стать платными. Насладиться сигареткой в специально отведенном помещении курильщик сможет за сумму в 50-100 рублей. Именно такую цену за удовлетворение вредной привычки назвал газете "Известия" первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Депутат также отметил, что в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок. По его словам, аэропорты должны закупить современные вентиляционные системы, никакого запаха и дыма около курительных комнат быть не должно.

Оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани может обойтись в сумму около 2 миллионов рублей. Однако есть и противники нововведения. Делать вход в курилки платным — достаточно спорное предложение, считает депутат "Единой России" Сергей Боярский. По его мнению, обязать аэропорты создавать такие условия для граждан невозможно.

Сейчас закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" курение на территории и в помещениях аэропортов запрещает. В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Первое чтение документа состоялось 16 июля.