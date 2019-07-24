Силовики России и Казахстана задержали заготовителей золотого корня

Полтонны золотого корня незаконно заготовили для алтайской фармацевтической компании. Растение еще называют - родиола розовая, оно занесено в Красную книгу России, а с 2019 года и в Красную книгу Алтайского края. Это значит, что сбор растения в естественных местах произрастания запрещен законом.

Как передает ГТРК "Алтай", во время совместной операции силовиков России и Казахстана в Чарышском районе был обнаружен лагерь браконьеров. Разведка велась с воздуха, а уже на земле было найдено порядка полтонны золотого корня. Выяснилось, что сырьё собирали по заказу одной из крупных краевых фармацевтических компаний. В числе заготовителей были и граждане стран Центральной Азии, отметили в краевом управлении Росгвардии.