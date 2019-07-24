Немецкие СМИ не понимают, куда пропала Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель ускользнула из поля зрения немецких средств массовой информации. На прошлой неделе ей исполнилось 65 лет, после чего она почти на месяц отправилась в отпуск. По данным Bild, фрау Меркель должна как обычно отдыхать в Альпах, в Тироле, однако ее там до сих пор не видели.

В прессе уже появились предположения, что канцлер приводит здоровье в порядок в какой-нибудь частной клинике. При этом цинично добавляют, что политик наверняка читает книгу "Дрожащая женщина", принадлежащую американскому автору Сири Хустведт. Недавние приступы дрожи Меркель на официальных мероприятиях не дают покоя СМИ. Однако журналисты отмечают, что и в прошлом году канцлер ускользнула от прессы во время отпуска. Журналисты даже предположили, что Меркель занята выполнением какой-то секретной миссии.